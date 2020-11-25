Хабаровск, , 05:58 — REGNUM В Хабаровском крае за минувшие сутки выявлено 315 (311 днём ранее) новых случаев заражения коронавирусом, выздоровел 321 пациент, скончался один человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Для лечения больных COVID-19 в крае развернуто 3227 коек, свободны — 447. На лечении находятся 30 тяжёлых пациентов, 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего получают лечение в стационарах и амбулаторно 7399 человек.

На 25 ноября в Хабаровском крае выдано 22 587 положительных тестов, 15 034 пациентов выздоровели, скончались 154 человека.

Регион занимает седьмое место по количеству выявленных случаев коронавируса на 100 тыс. населения среди регионов Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за весь период пандемии выявили 10 667 случаев заражения коронавирусом. Только за последние 24 часа инфицирование лабораторно подтвердилось у 130 человек, днём ранее — у 122.