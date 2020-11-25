Благовещенск, , 05:53 — REGNUM В Амурской области уже 79 пациентов ковидного госпиталя, развёрнутого на базе Благовещенской городской клинической больницы, получили иммунную плазму от доноров, переболевших COVID-19. Потребность в таких донорах продолжает оставаться очень высокой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Люди, переболевшие COVID-19, приходят на станцию переливания крови добровольно и не один раз сдают кровь. Донор должен быть в возрасте от 18 до 55 лет, весом не менее 55 кг, после выписки должно пройти не менее 14 дней. Каждый донор сдаёт две дозы плазмы по 300 миллилитров.

«И основное условие — это официальное медицинское заключение с лечебного учреждения о том, что человек действительно переболел данной инфекцией. Причем в лёгкой либо средней степени тяжести», — уточнила врач-трансфузиолог ГБУЗ АО «Амурская областная станция переливания крови» Татьяна Первенецкая.

Для доноров предусмотрена льгота в виде одного отгула и выплата в сумме 1995 рублей.

Станция переливания крови отправила в госпитали Приамурья 82 дозы антиковидной плазмы.

Руководитель терапевтического стационара инфекционного госпиталя Благовещенской городской клинической больницы Виктор Бардов сам переболел COVID-19 и при лечении стал первым реципиентом антиковидной плазмы.

«Болел достаточно тяжело. Как видите, сегодня чувствую себя отлично», — отметил врач.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за последние сутки выявили 157 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, днём ранее — 155. За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 10 445 человек.