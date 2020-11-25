Новосибирск, , 05:32 — REGNUM Руководство Новосибирского метрополитена предложило установить тариф на проезд в 34,67 руб. В настоящее время жетон в метро стоит 25 рублей. Таким образом рост составит 39%. Об этом «РБК Новосибирск» сообщил глава департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров.

«По результатам экспертизы экономической обоснованности представленных МУП материалов проектируемый департаментом размер тарифа составляет 26 рублей, с ростом 104%» — уточнил в итоге Асмодьяров.

Напомним, что ранее стало известно, что проезд в новосибирском метро хотят повысить. С 15 декабря 2020 года предельный максимальный тариф должен был вырасти на 1 рубль.

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