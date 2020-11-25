Санкт-Петербург, , 05:31 — REGNUM Советская и российская актриса театра и кино Светлана Обидина умерла в возрасте 45 лет. Об этом кинорежиссёр Алексей Герман 25 ноября сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Умерла прекрасная актриса Светлана Обидина. Ужас. Недавно о ней вспоминал. Вечная память», — написал Герман.

По информации СМИ, актриса скончалась ещё 18 ноября, но родные рассказали об этом только сегодня. О причине смерти не сообщается.

Сниматься в кино Светлана Обидина начала ещё в конце 80-х, во время учёбы в киношколе Ленфильма. Окончила театральную академию, работала в театре.

Наиболее известны роли Обидиной в сериале «Улицы разбитых фонарей», фильмах «Остров», «Довлатов» и «Ветка сирени». Последние годы актриса работала в театре «Балтийский дом».