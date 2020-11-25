Москва, , 05:11 — REGNUM Возможность начала производства в Германии российской вакцины против нового коронавируса «Спутник V» рассматривает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), заявил глава организации Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия-24».

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Кроме того, по его словам, по этому вопросу в фонде планируют встречу с представителями властей Франции.

«На этой неделе мы ожидаем визит большой делегации из Франции и работаем с большим количеством европейских стран. Возможно, мы даже будем производить нашу вакцину, в том числе и в Германии», — отметил руководитель РФПИ.

Дмитриев также подчеркнул, что, несмотря на трудности из-за политических причин, Россия продолжит налаживать сотрудничество с ЕС по выпуску вакцины. Для этого РФПИ подало документы на согласование в Европейскую медицинскую ассоциацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что РФ сможет занять незначительную долю мирового рынка вакцин от коронавируса, поскольку не располагает такими производственными мощностями, какиими владеют глобальные фармкорпорации.

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