Владивосток, , 05:11 — REGNUM Компания «ННК-Приморнефтепродукт» награждена памятной медалью от президента РФ Владимира Путина «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе». Награду вручили за помощь населению в период эпидемии COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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Компания с первых дней пандемии помогала региональному штабу общероссийской акции бесплатным топливом для машин добровольцев. Волонтёры могли получить бензин на каждой из почти 300 автозаправочных станций компании на Дальнем Востоке. Благодаря этому, активисты могли быстрее доставлять продукты питания, лекарства и товары первой необходимости тем, кто в этом нуждался.

«С апреля по октябрь 2020 года волонтёры выполнили более семи тысяч заявок от жителей Приморья. Неоценимую помощь оказало АО «ННК-Приморнефтепродукт», предоставив на безвозмездной основе возможность заправлять экипажи волонтёрских групп», — сказал вручивший награду проректор по медицинским вопросам ДВФУ, сопредседатель регионального штаба ОНФ Олег Пак.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин своим указом представил к государственным наградам четырёх жителей Якутии. Депутат Госдумы РФ Федот Тумусов («Справедливая Россия») поздравил земляков с заслуженными званиями на своей официальной странице в Facebook.