Москва, , 05:31 — REGNUM В среду, 25 ноября, в Москве будет облачно, местами небольшие осадки, гололедица. Температура воздуха 0… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 26 ноября в Москве облачно, местами небольшой снег, гололедица. Температура воздуха — 3… — 1 °C.

Ветер западный, северо-западный (ночью юго-западный) 5−10 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — 3… +2 °C днём и — 5… 0 °C ночью.

В четверг, 26 ноября, днём в столице ожидается +1… +3 °C. По области — 2… +3 °C. Ночью в регионе ожидается — 2… +3 °C. Небольшие осадки, местами гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье на ближайшие дни из-за гололёда.

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