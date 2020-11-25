Москва, , 04:47 — REGNUM МВД России предложило сократить с 17 до 15 перечень грубых ошибок, из-за которых может быть остановлен экзамен на получение водительских прав. Это следует из проекта приказа ведомства об утверждении административного регламента по проведению экзаменов.

«Проведение экзамена прекращается и выставляется оценка «Не сдал», если кандидат допустил одно нарушение, предусмотренное одним из (пятнадцати — ред.) пунктов экзаменационного листа», — говорится в документе.

В число таковых в новой редакции регламента включили «использование во время движения телефона и (или) иного средства связи» и «не пристёгнутый ремень безопасности». Ранее за второе нарушение на экзамене начислялось три штрафных балла, теперь нарушение переведено из категории «средних» в «грубые».

По планам МВД России, новый регламент вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников сообщал, что сотрудники Госавтоинспекции, принимая экзамены на права по новым правилам, будут обращать внимание на навыки водителя, на то, на насколько он безопасен.

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