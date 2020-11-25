Улан-Удэ, , 04:48 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 263 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 17 832. Об этом утром 25 ноября сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 10 063 случая заражения (57% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались 11 пациентов с COVID-19 (всего умерли 388 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 2193 больных. На амбулаторном лечении находятся 2812 человек, наблюдаются 12 567 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 12 439 (+356) человек.

В реанимации остаются 110 пациентов в тяжёлом состоянии. В том числе 60 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда составляет 75,5% — из 2906 перепрофилированных коек заняты 2193.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки выявили 276 новых случаев заражения коронавирусом.

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