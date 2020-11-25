Биробиджан, , 04:20 — REGNUM В Еврейской автономной области за весь период пандемии коронавируса лабораторно заражение подтвердилось у 2813 человек. За последние сутки выявили 25 носителей SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Полностью излечились в ЕАО 1768 человек, за последние 24 часа были выписаны 66 жителей области. Не справились с болезнью и погибли от COVID-19 за весь период пандемии 48 человек.

В двух ковидных госпиталях ЕАО создано 310 коек, занято — 197 (63,5%). В них лечение от COVID-19 проходят 134 человека, 863 носителя коронавируса лечатся дома.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке незначительно, но увеличивается ежесуточно число выявляемых носителей коронавируса. Так, за последние 24 часа заражение лабораторно подтвердилось у 68 человек, днём ранее у 65, а в понедельник 23 ноября — у 60.