Пекин, , 04:14 — REGNUM На материковой части Китая выявлено пять новых «импортных» случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 25 ноября агентство Синьуха.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число «импортных» случаев в стране достигло 3809 с начала эпидемии. Два новых «импортных» случая было выявлено в Шанхае, по одному — в Фуцзяни, Гуандуне и Шэньси.

Из общего числа «импортных» заболевших, 3523 было выписано из больниц по выздоровлении с начала эпидемии, в то время как еще 286 продолжают получать медицинскую помощь в больницах страны. Смертей среди данной группы пациентов не зафиксировано.