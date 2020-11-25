Бразилиа, , 04:08 — REGNUM По меньшей мере 170 115 летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 зарегистрировали медицинские службы Бразилии. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на бразильский минздрав.

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По этой причине за сутки умерло еще 630 человек. Кроме того, в стране выявили 31 100 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2.

С начала пандемии в Бразилии зафиксировали 6 118 708 случаев заражения этим вирусом, из которых 5 476 018 фактов закончились выздоровлением пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября, по информации ВОЗ, в мире за сутки было подтверждено еще 463 730 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

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