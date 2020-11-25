Сеул, , 04:03 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 382 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 363 случая были связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что число случаев заражения за сутки вновь превысило 300 после кратковременного снижения на прошедших выходных. Центр связывает это с меньшим количеством проведенных тестов в выходные дни.

Всего в Южной Корее с начала пандемии подтвердили 31 745 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за 24 ноября в стране скончались еще три пациента с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Республике Корея достигло 513.