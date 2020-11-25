Богота, , 03:41 — REGNUM Супруга колумбийского президента Ивана Дуке Мария Хулиана Руис заразилась коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба главы Колумбии.

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«Сегодня, 24 ноября, результаты взятых накануне тестов у первой леди оказались положительными. В настоящее время она болеет бессимптомно и соблюдает карантин в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по последним данным, в Колумбии выявили 1 262 494 случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в республике стали 35 677 человек.