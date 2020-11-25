Благовещенск, , 03:38 — REGNUM В Амурской области за последние сутки выявили 157 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, днём ранее — 155. За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 10 445 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Суточный темп прироста составил 1,5%. Из всех вновь выявленных носителей коронавируса 112 человек болеют ОРВИ, 36 — пневмонией, девять человек переносят заболевание бессимптомно.

За весь период пандемии в Приамурье провели почти 539 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным портала стопкоронавирус. рф, за всё время в области погибли от COVID-19 98 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по промежуточным результатам исследований, эффективность отечественной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы препарата при условии получения пациентом второй дозы.