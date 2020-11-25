Вашингтон, , 03:40 — REGNUM В мире общее число умерших пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19, превысило 1,4 млн, число заразившихся новым коронавирусом почти достигло 59,6 млн. Об этом 25 ноября сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, по состоянию на 02:37 мск в мире было выявлено 59 597 658 заразившийся SARS-CoV-2. Число умерших среди пациентов с диагнозом COVID-19 достигло 1 405 788 человек.

Печальное лидерство в статистике смертей и заражений продолжают удерживать США (12 546 670 заразившихся, 259 372 умерших), Индия (9 177 840, 134 218) и Бразилия (6 087 608, 169 485).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число заразившихся коронавирусом на неделе с 16 по 22 ноября превысило четыре миллиона, что является самым высоким показателем с начала пандемии.

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