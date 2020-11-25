Чебоксары, , 07:36 — REGNUM В Чувашии продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, значительно превышая среднемноголетний уровень. В том числе в Чебоксарах республиканский показатель заболеваемости превышен в 1,7 раза, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, за последнюю неделю, с 16 по 22 ноября, в Чувашии ОРВИ заболел 8 081 житель, что превышает уровень предыдущей недели и среднемноголетнего показателя соответственно на 4,8% и 78%.

В управлении отмечают, что несовершеннолетние болеют вдвое чаще, чем взрослые, в том числе в возрастной группе от 15 лет и старше заболеваемость превысила пороговые уровни в 3,2 раза.

В Чебоксарах ОРВИ заболели 5598 горожан, что на 2,4% выше, чем было неделей ранее. Среднемноголетний уровень превышен на 73,8%. В столице республиканский показатель заболеваемости (663,6 на 100 тыс. населения) превышал в 1,7 раза и составил 1101,8 на 100 тыс. населения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 ноября в Чувашии из-за роста выявляемых случаев заражения коронавирусом и ОРВИ старшеклассники в Чебоксарах и Новочебоксарске перешли на дистанционное образование. Также приостановлена работа учреждений дополнительного образования.