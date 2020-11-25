Москва, , 08:05 — REGNUM Решение министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева об утверждении изменений в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС) вызвало реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 24 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

"Вот ведь люди заняты важной работой, какие нужные, своевременное дополнения. Сразу жизнь наладится. Сдаётся мне, что мощность двигателя и так указывалась. Ну, а надписи на трёх языках были ещё на советских водительских удостоверения, после того как СССР подписала международную конвенцию по правилам дорожного движения», — пишет Александр И.

Многие комментаторы пришли к выводу, что изменения носят позитивный характер и направлены на более комфортное использование документацией. Более того, граждане уверены, что изменения увеличат безопасность дорожного движения.

«Все нововведения я считаю полезными. А что, плохо, что теперь в ПТС больше информации об автомобиле? Опять же, регистрация новых машин упрощается. Теперь дилеры сами прямо в автосалоне смогут поставить авто на учет. Ну, и другие изменения по поводу номеров, дополнительной маркировки машин, — все это нужные преобразования. Новые правила, мне кажется, направлены на обеспечение нашей безопасности на дорогах», — пишет Михаил К.

Другие негативно оценили нововведения. Граждане уверены, что за данными изменениями последует необходимость заменить права, а возможно пройти тестирование, согласно новым требованиям.

«Всё по наработанной схеме. Через какое-то время обяжут всех заменить водительское и ПТС. Для этого нужно будет пройти комиссию и оплатить пошлину. Всё на благо народа», — написал пользователь Алексей.

Некоторые отметили, что изменения вносят путаницу. Комментаторы говорят, что испытывают дискомфорт из-за постоянно меняющихся правил пользования документами и увеличившимся количеством категорий пользования транспортными средствами.

«Поменял месяц назад в/у. У меня было 5 категорий А B C D E, теперь категорий стало 14. Я даже, не знаю, какими т\с мне разрешено управлять. Одна путаница! Раньше все было ясно и понятно», — поделился Виктор П.

Напомним, 24 ноября министр внутренних дел Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.