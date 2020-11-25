Ульяновск, , 09:14 — REGNUM В Ульяновске, как и в целом по области, стала снижаться заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

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За последнюю неделю, с 16 по 22 ноября, ОРВИ заболели 8468 ульяновцев. Это на 8,33% меньше, чем было на предыдущей неделе (с 9 по 21 ноября). Но при этом показатель заболеваемости был в 1,5 раза выше, чем в среднем в Ульяновской области (85,5 в расчёте на 10 тыс. населения) и составил 130,15.

Превышение недельного эпидемического порога в Ульяновске сохранилось, составив 55,9%. В том числе на 233,1% эпидпорог превышен в возрастной группе от 15 лет и старше.

По данным вирусологического мониторинга, в области циркулируют вирусы негриппозной этиологии. Отметим, что на 17 ноября в Ульяновской области привиты против гриппа 509,6 тыс. человек, в том числе более 132 тыс. детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с 16 по 22 ноября заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 10 588 жителей. Это почти на 9% выше, чем было неделей ранее, недельный эпидемический порог превышен на 24,3%.

Отметим, что Роспотребнадзором организована всероссийская тематическая горячая линия по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Специалисты управлений консультируют население по вопросам, связанным с исследованием на COVID-19, срокам исполнения и выдаче результатов.