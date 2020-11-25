Красноярск, , 03:39 — REGNUM В среду, 25 ноября, в Красноярске будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха — 10… — 7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:00 на Театральной площади было — 7 °C.

Ночью с 25 на 26 ноября ожидается до — 16 °C. Без осадков.

Скорость восточного, северо-восточного ветра 2−7 м/с. Давление — 755 мм рт. ст.

В четверг, 26 ноября, в Красноярске до — 11 °C днём и около — 18 °C ночью. Небольшая облачность, без осадков.

В пятницу, 27 ноября, в Красноярске ожидается до — 12 °C днём. Ночью — до — 19 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 25 ноября в центральных и южных районах Красноярского края на дорогах сохранится гололедица. На юге Таймырского муниципального района ожидаются порывы южного ветра 15−18 м/с, низовая метель.