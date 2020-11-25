Тегеран, , 08:08 — REGNUM В Иране около 483 человек умерли в результате заражения коронавирусной инфекцией за последние 24 часа, заявила пресс-секретарь иранского министерства здравоохранения Сима Садат Лари 24 ноября. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Садат Лари отметила, что на сегодняшний день в стране от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались 45 738 граждан. Она подчеркнула, что 617 715 из общего числа 880 542 человек, заразившихся смертельным вирусом, выздоровели и были выписаны из больниц.

Пресс-секретарь заявила, что за последние 24 часа в Иране был выявлено 13 722 случая заражения, 2801 человек госпитализирован. «Еще около 5824 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сообщила Садат Лари.

Она также подчеркнула, что в общей сложности в Иране было проведено 5 871 098 обследований на выявление случаев заражения.