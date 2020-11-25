Приштина, , 09:00 — REGNUM И. о. президента Косово Вьоса Османи заявила, что врачи, скончавшиеся от COVID-19, будут награждены посмертно.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи подтвердила, что с начала пандемии тысячи медицинских работников уже заболели COVID-19. Те из них, кто одержали победу над вирусом, немедленно вернулись на службу пациентам, однако несколько погибли, исполняя клятву Гиппократа.

Османи приняла решение вручить награды медикам, занимающимся лечением пациентов с COVID-19, погибшим — посмертно. Список кандидатов на вручение награды в настоящее время уточняется. Церемония пройдет в здании администрации президента Косово.

Напомним, Османи — спикер парламента Косово — заняла пост главы республики после подтверждения обвинений Специального трибунала по Косово в отношении Хашима Тачи, отставки последнего с поста президента, ареста и отъезда в Гаагу.

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