Любляна, 25 ноября 2020, 03:40 — REGNUM Министр здравоохранения Словении Томаж Гантар на заседании правительства 24 ноября назвал инициативу массового тестирования населения на коронавирус — сомнительной. Он добавил, что тестирования на коронавирус должны проводиться, прежде всего, в домах престарелых и среди медицинских работников. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.
Напомним, премьер-министр Словении Янес Янша на прошлой неделе объявил о планах проведения массового тестирования на коронавирус, чтобы определить уровень инфицирования населения.
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