Любляна, , 03:40 — REGNUM Министр здравоохранения Словении Томаж Гантар на заседании правительства 24 ноября назвал инициативу массового тестирования населения на коронавирус — сомнительной. Он добавил, что тестирования на коронавирус должны проводиться, прежде всего, в домах престарелых и среди медицинских работников. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

«Я считаю, что эта инициатива должна подразумевать систематическое массовое тестирование на коронавирус работников области здравоохранения, а также занятых в домах престарелых, и только после этого эти тесты должны стать доступными для всех остальных на добровольной основе», — подчеркнул Гантар.

Напомним, премьер-министр Словении Янес Янша на прошлой неделе объявил о планах проведения массового тестирования на коронавирус, чтобы определить уровень инфицирования населения.

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