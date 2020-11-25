Ниамей, , 01:45 — REGNUM Экс-президент Нигера Мамаду Танджа ушел из жизни на 83-м году жизни, сообщает пресс-служба правительства страны.

В связи со смертью политика в Нигере объявлен трехдневный траур. Причина смерти Танджи не сообщалась.

Мамаду Танджа, отставной полковник, пришел к власти в Нигере в ноябре 1999 года. В 2004 году его переизбрали на должность президента страны. На втором сроке он подвергся острой критике со стороны своих оппонентов за произошедший в Нигере масштабный голод.

В 2009 году Танджа провел референдум, позволивший ему остаться у власти еще на три года. Этот поступок привел к введению международных санкций против Нигера, а сам Танджу был отстранен от должности в 2010 году в ходе военного переворота.