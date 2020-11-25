Тирана, , 03:37 — REGNUM Во вторник, 24 ноября, в результате исследования 2 505 образцов в Албании выявили ещё 744 случая заражения коронавирусом. 436 пациентов были признаны излечившимися

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 34 300 случаев заражения коронавирусом. 16 889 человек уже излечились от COVID-19. 735 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

За прошедшие сутки в стране умерли 19 пациентов с COVID-19, что стало новым «антирекордом». Лечение от COVID-19 проходят 16 610 человек, из них 8 463 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 455 пациентов, за последний месяц это число возросло почти вдвое.

С 15 октября в стране действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых. В стране действует комендантский час — ограничено передвижение граждан в период с 22:00 до 6:00.

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