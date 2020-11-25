Монтрёй, Франция, , 01:24 — REGNUM Ubisoft выложила в сеть трейлер, в котором показала, как выглядит игровой процесс Rainbow Six Siege на консолях PlayStation 5, Xbox Series X и S. Ролик был опубликован 24 ноября на YouTube-канале компании.

Разработчики дали понять, что игра будет работать на новых консолях с разрешением 4K и 120 FPS (частотой кадров в секунду). Релиз улучшенной версии игры состоится 1 декабря 2020 года.

Ранее Ubisoft выпустила обновление к Rainbow Six Siege, которое добавило в игру переработанную версию персонажа Тачанка. Разработчики отметили, что в какой-то момент они решили лишить этого героя его фирменного пулемёта.

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