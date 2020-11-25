Каракас, , 00:43 — REGNUM Венесуэла пока не рассматривает возможность открытия границ для иностранцев из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил венесуэльский министр туризма Али Падрон в ходе выступления по государственному телевидению.

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«У нас пока нет намерений возобновлять международный туризм», — заявил он.

Падрон отметил, что власти Венесуэлы хотят открыть страну для туристов, однако пока это делать преждевременно. По его мнению, этот процесс должен проходить в несколько этапов. На первом этапе власти Боливарианской Республики намерены возобновить внутренний туризм в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, к 24 ноября общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Венесуэле превысило 100 тысяч. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Боливарианской Республике достигло 873 человек.

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