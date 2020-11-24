Екатеринбург, , 23:41 — REGNUM Частные перевозчики, работающие на автобусных маршрутах Екатеринбурга, попросили финансовой поддержки у главы города Александра Высокинского. Об этом сообщают местные СМИ.

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Как передаёт «ЕАН», сразу восемь компаний обратились с просьбой выделить им субсидии, «дабы избежать разорения перевозчиков и сбоев в транспортной работе».

Фирмы жалуются на сокращение пассажиропотока (в октябре 2020 года — более чем на 30%) и дополнительные расходы, связанные с профилактикой COVID-19. Есть и дефицит кадров — отдельные работники теперь опасаются работать в общественном транспорте, а некоторые сотрудники попадают под ограничение по возрасту 65+.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года в Свердловской области ужесточили контроль за ношением масок в общественном транспорте.

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