Берлин, , 23:38 — REGNUM Власти федеральных земель Германии планируют ввести послабления «коронавирусных» ограничений на Рождество, 24 ноября передает телеканал ARD.

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В частности, 16 федеральных земель Германии планируют разрешить собрания до 10 человек на Рождество и Новый год.

Мэр Берлина Майкл Мюллер выразил надежду, что меры, согласованные лидерами, будут одобрены правительством канцлера Ангелы Меркель.

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