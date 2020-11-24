Екатеринбург, , 23:42 — REGNUM В Свердловской области прошли тест на коронавирус более 2,5 млн человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Обследованиям подверглись уже 2 510 524 человека. Проведено 2 658 217 исследований.

По информации на 24 ноября 2020 года, за прошедшие сутки в регионе обследовали 15 299 человек, для чего организовано 16 092 исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено около 44 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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