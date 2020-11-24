Иерусалим, , 23:23 — REGNUM Общее число случаев заражения коронавирусом превысило в Израиле 330 тыс., сообщает 24 ноября минздрав страны.

По данным ведомства, за последние сутки было выявлено 973 новых случаев заражения.

С их учетом общее количество заражений в Израиле с начала пандемии составило 330 796.

Из них 2821 случай заражения привел к летальному исходу.

Как сообщало ИА REGNUM, правительства целого ряда стран мира регулярно заявляют о второй волне пандемии и вводят новые карантинные ограничения.

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