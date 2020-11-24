Москва, , 23:08 — REGNUM В Москве в октябре 2020 года было зарегистрировано 12 103 договора ипотечного жилищного кредитования, что на 51% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили 24 ноября в пресс-службе Росреестра.

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Комментируя эти данные, руководитель столичного управления ведомства Игорь Майданов отметил, что зафиксированный показатель стал самым высоким за всю историю ипотечного рынка Москвы.

«Превышен показатель в 12 тысяч договоров, что на 15% больше рекордного декабря прошлого года, когда было зафиксировано 10,5 тысячи кредитов на приобретение недвижимости», — подчеркнул он.

Майданов также обратил внимание, что число сделок растёт в среднем на 10% ежемесячно, начиная с июня, то есть «практически сразу после начала действия программы льготного кредитования при покупке квартиры на первичном рынке жилья».

Всего, согласно данным Росреестра, за январь-октябрь 2020 года в Москве был зарегистрирован 79 771 ипотечный договор, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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