Нью-Йорк, США, , 23:07 — REGNUM Студия Rockstar Games решила разделить проекты многопользовательской игры Red Dead Online и однопользовательской Red Dead Redemption 2. Об этом она 24 ноября сообщила на своём сайте.

Разработчики пояснили, что с 1 декабря 2020 года Red Dead Online станет отдельной игрой, которую можно будет купить в онлайн-магазинах PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Launcher, Epic Games Store и Steam.

Её стоимость будет снижена на 75% до 15 февраля 2021 года. Эта отдельная игра также получит опцию платной разблокировки одиночной кампании Red Dead Redemption 2. Пока Rockstar Games не сообщила, сколько геймерам придётся заплатить за эту разблокировку.

Напомним, релиз Red Dead Online состоялся 27 ноября 2018 года. Онлайн-игра вышла как часть онлайн-компонента второй части Red Dead Redemption.

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