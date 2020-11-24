Токио, , 22:53 — REGNUM Известный инсайдер AestheticGamer (Dusk Golem) собщил, что Capcom разрабатывает игру Resident Evil: Revelations 3. Публикацию он разместил 23 ноября на своей Twitter-странице.

К сожалению, пользователь не сообщил никаких подробностей о проекте, лишь сказал, что он запущен в производство, отметив, что сейчас японский разработчик работает именно над игрой подсерии Revelations 3, а не Outbreak 3.

«Но пока я не буду больше говорить об этом», — написал AestheticGamer.

https://twitter.com/AestheticGamer1/status/1330771552707571712

Напомним, вторая часть Revelations вышла 24 февраля 2015 года, в качестве главных героев в ней выступили Клэр Редфилд, Мойра Бёртон, Барри Бёртон и Наталья Корда. Примечатальным является то, что игры была выполнена в системе эпизодов, которые выходили еженедельно. Всего было выпущено четыре эпизода.

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