Анкара, , 22:49 — REGNUM В Турции 24 ноября прошёл День учителя, в рамках которого в честь педагогов в стране состоялись различные мероприятия. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

«Мы благодарим наших учителей за их работу. На решающих этапах жизни каждого из нас учитель играет важную роль. Мы не можем вознаградить каждого педагога. Турция особенно ценит труд учителей трудное время пандемии коронавируса», — заявил пресс-секретарь партии Омер Челик после заседания центрального исполнительного совета правящей «Партии справедливости и развития» Турции.

Напомним, на заседании 11 ноября 1928 года совет министров Турции удостоил основателя Турецкой Республики Мустафу Кемаля Ататюрка звания «главного учителя национальных школ». Это звание официально вступило в силу 24 ноября.