Вашингтон, , 22:40 — REGNUM Студия NetherRealm выпустила новый набор скинов (образов персонажей) Klassic MK Movie Skin Pack для игры Mortal Kombat 11. Трейлер был опубликован 24 ноября на YouTube-канале проекта.

Разработчики добавили в игру образы Сони Блэйд, Джонни Кейджа и лорда Рэйдена из фильма «Смертельная битва», который в 1995 году снял режиссёр Пол У. С. Андерсон. Набор является платным, для того, чтобы его получить, владельцам копии игры нужно приобрести соответствующее дополнение.

Напомним, в картине Андерсона роль Сони Блэйд исполнила актриса Бриджит Уилсон, Джонни Кейджа — Линден Эшби. Рэйдена сыграл Кристофер Ламберт. Ранее разработчики добавили в игру трёх новых персонажей: Милину, Рэмбо и Рейна, релиз дополнения состоялся 18 ноября 2020 года.

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