Варшава, , 22:25 — REGNUM Студия CD Project Red выложила в сеть первый официальный трейлер с демонстрацией игрового процесса Cyberpunk 2077 на консолях PS4 и PS5. Ролик был опубликован 24 ноября на YouTube-канале проекта.

В начале ролика показан экран создания персонажа версии игры для PlayStation 4 Pro. Впоследствии зрителям показывают поездки на автомобиле по ночному городу и пустошам. Примерно на четвёртой с половиной минуте разработчики начинают демонстрировать графику PlayStation 5.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что ведущий тестер Cyberpunk 2077 провёл в игре уже более 175 часов. Примечательным является то, что он сообщил, что до сих пор её не прошёл.

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