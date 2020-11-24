Ростов-на-Дону, , 22:15 — REGNUM В Ростове-на-Дону от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался ведущий кардиолог-аритмолог кардиохирургического центра областной клинической больницы Владимир Нестеров. Об этом сообщается на сайте лечебного учреждения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

«До тысячи больных проходило через него ежегодно — огромного, дружелюбного, вдумчивого доктора. Мы восхищались его любознательностью и неуемной энергией яхтсмена, охотника, путешественника. Мы очень надеялись, что его организм справится с вирусом», — отмечают коллеги.

Врач скончался 23 ноября в реанимации COVID-госпиталя, развёрнутого на базе областной клинической больницы. Ему было 54 года. Более 30 лет Нестеров посвятил медицине.