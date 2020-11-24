Женева, Швейцария, , 21:46 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 463 730 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 7712 больных COVID-19. Такие данные приводит 24 ноября Всемирная организация здравоохранения.

Цех по производству масок на фабрике в Булавайо, Зимбабве International Labour Organization ILO

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Как сообщается, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 58 900 547 инфицированных коронавирусом, общее число зарегистрированных летальных случаев достигло 1 393 305.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 542 757 новых случаях инфицирования и 7825 скончавшихся больных COVID-19 за сутки.