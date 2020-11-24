Белград, , 21:34 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич вручил золотые медали «За заслуги в борьбе с коронавирусом» сотрудникам медицинских институтов и учреждений. На отдельной церемонии президент также удостоил наград сами медицинские институты и учреждения. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

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Золотой медалью были награждены следующие медицинские учреждения: Институт переливания крови Сербии, Институт общественного здравоохранения Сербии им. доктора Милана Йовановича-Батута, Институт общественного здравоохранения Воеводины, Институт вирусологии, вакцины и сыворотки «Торлак», Институт применения ядерной энергии и Институт молекулярной генетики и генной инженерии.

«Потому что вы должны проявлять особые усилия, энергию и желание посвятить себя работе, заботиться о пациентах и о своей стране. Вот почему я бесконечно благодарен за вашу энергию и усилия в эти трудные времена, в которые всегда легче всего критиковать. Но вы показали, что умеете сражаться ежедневно», — отметил Вучич.