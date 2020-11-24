24 ноября 2020 | Время чтения 6 мин

В России на сегодняшний день более 1,63 млн человек смогли выздороветь от COVID-19. Однако многим из них, особенно тем, кто тяжело перенес коронавирусную инфекцию, требуется реабилитация, в том числе и психологическая. Этой проблемой озаботились не только на федеральном уровне, но и в регионах.

ИА REGNUM, , 21:36 — REGNUM Вторая волна пандемии коронавируса в России оказалась намного сильнее, чем первая, прошедшая весной-летом 2020 года. Суточный прирост числа выявленных заражённых SARS-CoV-2 весной достигал 11 тысяч человек, сейчас же он перевалил за 25 тысяч человек. Суммарное число выявленных случаев заражения коронавирусом в России с начала пандемии на 24 ноября перевалило за 2,1 миллиона, непосредственно от COVID-19 умерли более 37 тысяч человек, примерно столько же скончались от других болезней, но при этом у них также был выявлен коронавирус. На сегодняшний день перспективы снижения суточного прироста числа выявленных случаев заражения не просматриваются.

Дарья Драй © ИА REGNUM

Коронавирусная инфекция оказалась довольно коварным заболеванием. Тяжесть её течения во многом зависит от наличия сопутствующих заболеваний и возраста. Старшее поколение переносит COVID-19 тяжелее, те, кто страдает хроническими заболеваниями, также находятся в группе риска. Даже при относительно легком течении заболевания пациент болеет порядка двух недель. При легкой форме может наблюдаться поражение легких. Если же человеку требуется госпитализация, то срок течения заболевания обычно существенно растягивается, встает вопрос о реабилитации. Коронавирусная инфекция отступает очень тяжело.

Так, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева Татьяна Караваева заявила, что у тех пациентов, которые тяжело перенесли COVID-19, вполне может развиться тяжелое посттравматическое стрессовое расстройство — такие обычно фиксируют после участия в боевых действиях.

Обследование больного с COVID-19 (сс) Tasnim News Agency

Те, кто перенес COVID-19 тяжело, отмечают падение работоспособности после выздоровления, хроническую усталость, тяжесть дыхания и другие последствия.

11 ноября вице-премьер России Татьяна Голикова на встрече с депутатами Государственной думы заявила, что у Министерства здравоохранения РФ есть специальная программа по реабилитации переболевших коронавирусной инфекцией, но она, по всей видимости, нуждается в расширении.

«Что касается реабилитации. У Министерства здравоохранения есть специальные программы, которые направлены на реабилитацию переболевших новой коронавирусной инфекцией. Такие программы сейчас по разным направлениям идут. Наверное, их недостаточно. Наверное, их надо расширять, и мы их будем расширять», — сказала Голикова на встрече с депутатами.

Вице-премьер России Татьяна Голикова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Стоит отметить, что в Государственной думе ещё в сентябре 2020 года, когда наступление второй волны пандемии было ещё не очевидно, уже озаботились проблемой реабилитации граждан, перенесших коронавирусную инфекцию, особенно детей. Депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») тогда отметил, что проблемы постковидного периода только начинаются — последствия от длительной самоизоляции и социального дистанцирования предстоит оценить.

Примечательно, что региональные власти также озаботились различными программами реабилитации тех, кто перенес заражение коронавирусом SARS-CoV-2.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал поручение разработать программу реабилитации для переболевших COVID-19.

«У некоторых людей, которые переболели коронавирусом и воспалением легких, остались последствия, которыми нужно заниматься. Нужно поправить здоровье людей после болезни. Нужно проработать региональную программу реабилитации переболевших коронавирусной инфекцией, включающую комплекс процедур и мероприятий», — сказал глава региона.

Читайте подробнее: В Пензенской области создадут программу реабилитации для переболевших COVID

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев Pnzreg.ru

В Ивановской области ещё летом решили открыть четыре санаторно-курортных учреждения, которые принимаю только тех, кто переболел COVID-19. Эти учреждения разработали специальные программы реабилитации.

Об этом: Ивановские санатории откроют для реабилитации перенесших коронавирус

Аналогичные меры были предприняты в Саратовской области в преддверии второй волны пандемии. По словам министра здравоохранения региона Дениса Грайфера, в ряде санаториев области были выделены места для реабилитации переболевших коронавирусом.

Подробнее: В Саратовской области поборовшие COVID-19 пациенты пройдут реабилитацию

Девушка в маске выходит из больницы Дарья Драй © ИА REGNUM

В Забайкальском крае реабилитация перенесших заражение коронавирусом SARS-CoV-2 проводится на базе реабилитационного центра «Дарасун». Специалисты центра отмечают, что те, кто тяжело перенес COVID-19, часто сталкиваются с одышкой после выздоровления, хроническим кашлем, падением выносливости, в целом с ухудшением состояния. На сегодняшний день реабилитацию после COVID-19 в Забайкалье прошли 1285 человек. Сотрудники санатория пришли к выводу, что для восстановления после COVID-19 хорошо помогают специальные ванны, массаж и ингаляции.

Читайте об этом: В Забайкалье организовали реабилитацию пациентов, переболевших COVID-19

В середине октября в Амурской области в санатории «Василек», где проходила реабилитация переболевших COVID-19, столкнулись с проблемой — произошла вспышка коронавирусной инфекции среди персонала. Было установлено, что сотрудник санатория заразился через родственников или знакомых. К счастью, у большинства перенесших COVID-19 формируется иммунитет, и повторное заражения им практически не грозит. Отмечается, что в санатории практикуют лечебную физкультуру, физеопроцедуры и дыхательную гимнастику.

Подробнее: В Приамурье в санатории для излечившихся от COVID-19 вспышка коронавируса

Власти Новосибирска в середине ноября приступили к реализации программы комплексной реабилитации граждан, перенесших COVID-19 и пневмонию. Три санатория — «Заря», «Обские зори» и «Лунный камень», которые ранее выполняли функции обсерваторов для граждан с подозрением на заражение коронавирусом, начали принимать на реабилитацию новосибирцев, перенесших коронавирусную инфекцию.

Об этом: Новосибирцев после коронавируса восстанавливают душем и массажем

Реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции Dzhmao.ru

В Чувашии сотни граждан, перенесших коронавирусную инфекцию, подают заявки на реабилитацию после болезни. Реабилитация проводится в санаториях «Надежда» и «Чувашиякурорт». Есть отдельный санаторий для реабилитации детей, перенесших COVID-19, — это «Лесная сказка».

Читайте подробнее: В Чувашии подают сотни заявок на реабилитацию после COVID-19

В столице Республики Коми — Сыктывкаре власти решили создать реабилитационный центр для перенесших COVID-19 на базе одного из медицинских учреждений. Ранее в республике был открыт реабилитационный центр для переболевших COVID-19 на базе Ухтинской физиотерапевтической поликлиники. Там восстанавливают организм человека с помощью процедур ЛФК, местной минеральной воды, грязелечения, магнитотерапии, электролечения, светолечения, ингаляций, озонотерапии. Курс реабилитации длится две недели.

Читайте также: В столице Коми для переболевших COVID-19 пациентов готовят центр

В Курганской области реабилитация граждан, тяжело перенесших COVID-19, проходит в санатории «Лесники». Правда, реабилитационное отделение рассчитано всего на 80 коек.

Об этом: Переболевших COVID-19 в тяжёлой форме курганцев реабилитируют в санатории

Стоит отметить, что получить направление на реабилитацию после коронавирусной инфекции не так-то просто. Для этого нужно получить направление от участкового терапевта. Далеко не все программы реабилитации в регионах предусматривают психологическую помощь. Сейчас в России суммарно 1,63 млн человек, перенесших COVID-19, после того как второй пик пандемии пойдет на спад, программы реабилитации понадобятся куда большему количеству людей. Хватит ли на это существующей инфраструктуры санаториев — вопрос открытый.