Москва, , 20:31 — REGNUM Выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь больным COVID-19, продлены в России до конца 2021 года. Соответствующее постановление подписал 24 ноября премьер-министр Михаил Мишустин.

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Согласно документу, специальные социальные выплаты должны производиться ежемесячно с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года.

Данная мера распространяется на медицинских работников, осуществляющих диагностику и оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, а также тем, кто не оказывает медицинскую помощь, но контактирует с больными COVID-19 при выполнении должностных обязанностей.

Выплаты полагаются также врачам и медработникам, среднему и младшему медицинскому персоналу, осуществляющему санитарно-эпидемические мероприятия и мероприятия по обеспечению деятельности по противодействию распространению коронавируса.

Размеры выплат варьируются от 600 рублей за смену для фельдшеров до 3880 рублей за смену — врачам, оказывающим помощь больным в стационарных условиях.