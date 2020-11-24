Рим, , 20:30 — REGNUM

По данным на вечер вторника, 24 ноября, в Италии умерли 51 306 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 853 (днем ранее — на 630), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Выздоровели 605 330 человек, за сутки этот показатель увеличился на 20 837 (днем ранее — на 31 395).

Число подтвержденных носителей выросло на 23 232 (днем ранее — на 22 930). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 455 022 — почти 2,5% населения страны.

В настоящее время заражены 798 386 человек — на 1537 больше, чем днем ранее. Накануне число актуально зараженных впервые с начала августа 2020 года снизилось, однако во вторник показатель вновь стал расти.

Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось в 66 раз. За последний месяц число зараженных выросло вчетверо. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.