Анкара, , 20:11 — REGNUM В Турции за последние сутки зафиксирован 7381 новый случай заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 460 916 человек. Такие данные приводит 24 ноября министерство здравоохранения республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

Сообщается также, что за последние сутки в больницах Турции скончался ещё 161 пациент с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 12 672.

Суточный прирост инфицированных коронавирусом в Турции стремительно увеличивается и бьёт рекорды уже четвёртый день подряд. Накануне министерство здравоохранения страны сообщало о 6713 новых случаях, за день до этого — 6017 случаях, а днём ранее — 5532 случаях.