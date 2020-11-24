Челябинск, , 20:06 — REGNUM В Челябинске неизвестные сожгли автомобиль местной журналистки Марины Малковой. Об этом пишут СМИ.

Инцидент произошёл ночью 23 ноября возле дома №1 на ул. Бейвеля. Сгорела машина BMW X1. Также огнём оказались повреждены машины Hyundai Solaris и Volvo xc90.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в связи с произошедшим полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества. Прокурор региона Виталий Лопин поставил его на контроль.