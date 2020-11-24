Канберра, , 20:03 — REGNUM Австралия снимает ограничения на перемещение между штатами для поддержки внутреннего туризма, 24 ноября сообщает агентство Reuters.

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На следующей неделе штат Квинсленд, популярное место отдыха, примет туристов из двух самых густонаселенных штатов страны, Нового Южного Уэльса и Виктории. Границы штата были закрыты в августе.

Новый Южный Уэльс и Виктория уже открыли свои границы 23 ноября. Граница между Южной Австралией и Викторией полностью откроется на следующей неделе.

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