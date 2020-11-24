Челябинск, , 19:54 — REGNUM В Челябинске муниципальным служащим повысили зарплаты. Рост составил 3% уже с 1 октября.

Решение было принято 24 ноября на заседании городской думы. Как пишет 74.ru, среди тех, кого оно касается, находятся мэр города и некоторые депутаты.

Также проиндексированы оклады бюджетников. В частности, речь идёт о тех организациях, которые подведомственны управлению здравоохранения, горкому по управлению имуществом и земельным отношениям, управлению культуры и некоторым другим. По данным городского комитета финансов, в связи с повышением окладов бюджетникам из бюджета предстоит потратить дополнительно 46,5 млн рублей.