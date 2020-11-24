Волчанск, Свердловская область, , 19:22 — REGNUM Прокуратура изучит обстоятельства инцидента в Волчанске (Свердловская область), где произошёл поджог частного дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По предварительной информации надзорного ведомства, в ходе возгорания пострадали четверо человек, включая 11-летнего мальчика, 60-летняя женщину, мужчину и его супругу. Семья ранее не состояла на профилактическом учёте.

«Предварительно, возгорание произошло в результате разлива легковоспламеняющейся жидкости мужчиной и последующего ее поджога, который совершил мужчина на почве личных неприязненных отношений», — уточнили в прокуратуре.

Представители прокуратуры оценят, как соблюдалось требование законодательства в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних. Расследование уголовного дела по подозрению в покушении на убийство взято на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительной информации, мужчина совершил поджог после ссоры с родственниками.

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