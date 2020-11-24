Подгорица, , 18:55 — REGNUM В Черногории с 25 ноября вводится более строгий комендантский час с 19:00 до 5 утра. В связи с этим национальная авиакомпания Montenegro Airlines сообщила пассажирам, вылет или приземление которых наступает после 19:00, что им разрешен проезд в аэропорт вылета или возвращение к месту жительства.

«Условием для пассажиров является то, что они предъявляют свой авиабилет или посадочный билет компетентным службам. Кроме того, пассажиры должны следовать прямо к месту назначения и соблюдать действующие меры», — говорится в сообщении компании.