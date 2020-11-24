Астрахань, , 18:55 — REGNUM В Астраханскую область поступила первая партия бесплатных препаратов для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 ноября в пресс-службе областного правительства.

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Противовирусный препарат «Фавипиравир» и антикоагулянт «Ривароксабан» поступили в лечебно-профилактические учреждения региона, Городскую поликлинику № 10 и Областной центр общественного здоровья и медпрофилактики.

На покупку медикаментов было выделено 37,85 миллиона рублей из федеральных источников.

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